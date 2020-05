Veľkofilm Generál ide do kín !

Na túto správu čakáme viac ako šesť rokov, počas ktorých prebiehala príprava s nespočetnými odkladmi termínov a zmenami projektu. Očakávaná pýcha našej kinematografie o velikánovi našich dejín Štefánikovi, s rozpočtom 4,5 mil.Eur.

Koprodukcia RTVS a dotácie Audiovizuálneho fondu zaručili zmluvami príliv vyše polovice tejto sumy z verejných zdrojov, zvyšok sa producent zaviazal zabezpečiť vlastnými silami. Zo schválených súm obe inštitúcie zatiaľ na účty producentovi postupne vyplatili od roku 2013 doteraz spolu približne milión Eur.

Na margo vyplatených peňazí z verejných zdrojov treba povedať, že nárok na každú ďalšiu splátku vzniká vždy až po riadnom vyhodnotení predchádzajúcich aktivít a odovzdaní dohodnutých čiastkových výstupov. Napriek tomu však štátne inštitúcie Audiovizuálny fond i RTVS vyplácali peniaze aj bez toho, že by nejaké čiastkové výstupy videli. Lepšie povedané, uspokojili sa iba s formalitami na papieri, pričom realitu neskontrolovali. Tak napríklad, v čase, kedy producent menil slovenskú scenáristku a režisérku za Francúza, pričom sa aj verejne pochválil, že scenár sa „práve začína prepisovať“, už mal byť podľa zmluvy a schváleného harmonogramu dávno odovzdaný jednak kompletný technický scenár, jednak osoby a obsadenie – herecké aj technické. Dosť podstatné veci pre rozpočet, či časový plán nakrúcania, ktoré sú základom posudzovania finančnej a technickej životaschopnosti projektu. Ak by som do niečoho mala ako koproducent vraziť dva milióny, asi by som vystrčila všetky tykadlá, keby vo vysokom štádiu rozpracovanosti a môjho financovania malo v harmonograme prác dôjsť k niečomu tak zásadnému ako zmena scenára a režiséra - a to bolo zmluvných pochybení ešte oveľa viac.

Nie tak Audiovizuálny fond, ani RTVS. Ba ani ministerstvo, ani všetci, ktorých som opakovane upozorňovala na to, že všetko okolo financovania tohto projektu smrdí. A to dokonca až tak, že som podala trestné oznámenie pre podozrenie na subvenčný podvod. Všetci ma vysmiali, vraj film nie je šitie topánok a vôbec mu nerozumiem, poučil ma povýšenecky v pléne parlamentu bývalý minister kultúry Maďarič. Systém podpory filmov je nastavený výborne a netreba ho meniť, kričali na mňa rozhorčene filmoví producenti, ktorým zo záhadných dôvodov do očí bijúce rozkrádanie ich fondu nevadí.



Dnes je máj 2020, čo je čas, kedy mala zaznieť veta z nadpisu tohto článku. Bohužiaľ nezaznie. Hoci už toto bol termín o ďalší rok veľkoryso posunutý oproti máju 2019 (a predtým dokonca októbru 2016...). A naozaj sa to nedá zvaliť na Covid19.

Napriek tomu, že aj po tom, čo som podala trestné oznámenie, ukázala na nespočetné dokázateľné pochybenia, po tom, čo je zrejmé, že nakrútených je len zopár filmovacích dní, no na ďalšiu výpravu, zahraničné scény a vôbec ďalšiu produkciu nie sú peniaze, lebo milión, ktorý postupne dorazil na účty producenta sa minul, zalátal len nejaké staré diery a iné zdroje skrátka nemá, napriek dôkazom, že producent bol nedôveryhodný vždy a má na rováši aj iné podozrenia na rovnaké podvody z minulosti – napriek tomu všetkému s ním RTVS aj Audiovizuálny fond uzatvorili ďalšie zmluvy, resp.dodatky. Urobili to na konci minulého roka tak, aby posunuté termíny padli až po voľbách – asi si vraveli, že po voľbách sa uvidí.... Producentovu neschopnosť to však nijako nemení, len sa (nezákonným spôsobom!) odkladá moment, kedy sa pravda naplno prevalí, alebo kedy aj herci a štáb, držaní v neistote a strachu o svoje živobytie, definitívne stratia trpezlivosť s producentovou Sľubotechnou. A tak síce všetci naokolo vidia, ako sa produkcia filmu valí dole a ako snehová guľa len nabaľuje problémy (vrátane trestnoprávnych), iba riaditeľ RTVS Rezník vyrobil ďalší dodatok k zmluve bezostyšne ešte aj 1.apríla tohto roka. Dátum Dňa bláznov je fakt príznačný.



Neustále posuny termínov, zmierňovanie podmienok, ďalšia zmena režiséra – už tretieho v poradí, znižovanie nárokov na celkový rozpočet, a ďalšie prísľuby finančných injekcií do projektu, ktorý je od začiatku rizikový, pochybný a nedôveryhodný, no napriek tomu zjedol už milión s nepoužiteľným výsledkom, ako keby štátne peniaze nemali mať dno. A mlčiaca, prizerajúca sa filmárska obec. Fakt výborná vizitka „fungujúceho“ systému.

Keď si skúšam predstaviť umeleckú úroveň pozliepaného filmu, na ktorom sa v priebehu nakrúcania vystriedajú traja režiséri a nebudú v ňom žiadne zaujímavé scény, ktorými bol Štefánikov život doslova nabitý, pretože peniaze vylákané cez Audiovizuálny fond a RTVS od štátu sa prejedli na pár predražených jednoduchých obrazov a iné nie sú, budem radšej, keď veta z nadpisu môjho článku radšej ani nezaznie.

A úplne najradšej by som bola, keby vyšetrovateľ ani prokuratúra nezametali vec pod koberec ako doteraz (možno tiež čakali, ako dopadnú voľby), ale aby sa s pomocou novej vládnej garnitúry podarilo zničiť systém korupcie a protekcií aj vo filmovom priemysle, ktorý tu v kruhu privilegovaných úspešne funguje dlhé roky. Verím, že najmä súčasná ministerka kultúry to nenechá len tak a nezačne len pritakávať tým, ktorí tvrdia, aký je systém podpory filmov na Slovensku transparentný a spravodlivý.

V týchto dňoch dopĺňam svoje trestné oznámenie o nové skutočnosti a žiadam aj touto cestou Generálnu prokuratúru a vyšetrovacie zložky, aby prípad neodkladali, ale aby sa ním dôsledne zaoberali. Vkladám zároveň veľké nádeje aj do očakávanej voľby nového generálneho prokurátora.

Určite bude zaujímavé sledovať aj na ďalších príkladoch, kam až siahajú nitky slovenskej filmovej a televíznej mafie, ale to už by bola iná kapitola...